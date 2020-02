Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Bürogebäude

Gleichamberg (ots)

Ein Unbekannter betrat unberechtigt ein Bürogebäude im "Neuen Weg" in Gleichamberg und entwendete ca. 20 Euro aus einer Gemeinschaftskasse und knapp 6.500 Euro aus einer Geldkassette, die in einem Büro im Obergeschoss standen. Dies stellte eine Mitarbeiterin am Dienstagmorgen fest. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Sachschaden entstand nicht, da die Türen nicht verschlossen waren. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

