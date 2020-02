Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtiger Koffer

Bad Salzungen (ots)

Eine Frau und deren Tochter fanden Dienstagnachmittag einen verdächtigen zugeklebten Koffer in einem Spielhaus auf einem Spielplatz in Bad Salzungen. Kurz vorher sahen die beiden einen Mann vom Spielplatz weglaufen. Da ihnen die Situation unheimlich vorkam, informierten sie die Polizei. Die Beamten suchten den Bereich ab und konnten den Mann aufgreifen und befragen. Er gab an, dass er den Koffer auf dem Spielplatz versteckt hatte. Dieser beinhaltete ein Geburtstagsgeschenk für seine Freundin, die den Koffer dort finden sollte. Leider entdeckte die falsche Frau das Geschenk und sein Plan war damit futsch. Was der Koffer beinhaltete, bleibt wohl das Geheimnis des Pärchens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell