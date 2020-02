Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Eisfeld (ots)

Polizisten kontrollierten Dienstagmorgen einen Fahrzeug-Führer in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld. Der Fahrer gab an, derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, da ihm der Führerschein nach einer Trunkenheitsfahrt gerichtlich entzogen wurde. Der 40-Jährige erhielt eine Anzeige und musste das Auto stehen lassen.

