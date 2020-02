Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Lagerhalle

Breitungen (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brannte bereits am Abend des 14.02.2020 (Freitag) eine Lagerhalle der Agrargenossenschaft in der Nürnberger Straße in Breitungen vollständig ab. Die Lagerhalle, in der Stroh lagerte, war mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Feuerwehr ließ die Halle kontrolliert abbrennen. Der Brandschaden wurde auf 480.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, diese dauern derzeit noch an.

