Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückwärts gerollt und angeeckt

Hildburghausen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer stand am Montag gegen 13.35 Uhr mit seinem Skoda Fabia an der roten Ampel der Kreuzung Marienstraße und Coburger Straße in Hildburghausen. Aus unbekannter Ursache rollte das Fahrzeug rückwärts und stieß gegen einen Honda. Dessen Fahrer hupte mehrfach, doch der Skoda-Fahrer reagierte nicht. Er fuhr wenige Meter nach vorn und hantierte, laut Aussage des Honda-Fahrers, auf dem Beifahrersitz herum, während das Auto erneut zurück rollte. In diesem Moment schaltete die Ampel auf Grün und der Fahrer des Skoda verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 50 Euro zu kümmern. Er fuhr in Richtung Eisfeld. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell