Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Dieb

Benshausen (ots)

Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße in Benshausen beobachtete am Montag gegern 11.40 Uhr einen Mann, der mehrere hochwertige Messer aus dem Laden entwendete und danach flüchtete. Nach Angaben des Angestellten stieg der Dieb, der mit einer dunklen Jacke, gestreifter Hose, tarnfarbenem (Camouflage) Basecap gekleidet war, eine Sonnenbrille sowie einen Rucksack bei sich führte, vermutlich in einen Bus ein, der in Richtung Meiningen fuhr. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell