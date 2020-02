Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reh im Garten

Suhl (ots)

Offensichtlich verlief sich am Montag gegen 18.00 Uhr ein Reh. Dieses stand in einem Garten in der Straße "Lauter" in Suhl und fand nicht den Ausgang nach draußen. Informierte Polizisten konnten das unverletzte Tier vom Grundstück treiben und ihm auf den Weg in die Freiheit verhelfen.

