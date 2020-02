Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt und Wärmefühler geklaut

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte zerkratzten alle vier Seiten eines Skoda, der in der Werner-Ansorg-Straße in Zella-Mehlis geparkt war. Dies stellte der Nutzer des Firmenfahrzeugs am Samstag gegen 11.00 Uhr fest. Außerdem beschädigten die Täter einen Wärmefühler an der Hauswand in derselben Straße. Dabei entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2.600 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

