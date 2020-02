Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Garagenaufbruch

Bad Salzungen (ots)

Im Zeitraum vom 13.02.2020, 13:00 Uhr bis zum 15.02.2020, 10:00 Uhr wurde im Garagenkomplex in der Straße der Einheit in Bad Salzungen versucht, zwei Garagen aufzubrechen. Dieser Versuch misslang, die Garagentore hielten dem Einbruchsversuch stand. Es wurden an beiden Toren die Holzverkleidungen beschädigt und es entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 50,- Euro. Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der PI Bad Salzungen unter Telefonnummer 03695-5510.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell