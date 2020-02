Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Sachschaden

Bad Salzungen (ots)

Am Samstag, um 11:30 Uhr wollte ein 61-jähriger Mann aus Bochum mit seinem BMW in eine Parklücke am Nappenplatz in Bad Salzungen einparken. Während des Einparkvorgangs betätigte er hierbei unkontrolliert das Gaspedal und kollidierte in der Folge mit einem dort aufgestellten Verkehrsschild, einem Stromkasten sowie einem Hausanschlusskasten.Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Fahrzeug und den beschädigten Gegenständen in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.

