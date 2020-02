Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Rädern

Melkers (ots)

In der Ortslage Melkers wurde im Zeitraum vom 14.02.2020, 23.00 Uhr bis zum 15.02.2020, 06:45 Uhr an einem in der Gartenstraße abgestellten PKW-Anhänger beide Räder entwendet. Der Anhänger war mit einer größeren Häckselmaschine beladen und wurde durch bislang unbekannte Täter mittels Ziegelsteinen aufgebockt. Neben dem Entwendungsschaden entstand dem Mieter der Maschine ein wirtschaftlicher Schaden, da dieser den Häcksler aufgrund der fehlenden Mobilität nicht verwenden konnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

