Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telekomverteilerkasten beschädigt

Suhl (ots)

Am Freitagabend wurde durch unbekannte Täter ein Telekomverteilerkasten in der Julius-Fucik-Straße in Suhl beschädgt. Die Täter traten gegen den Kasten so stark, dass die Verankerung am Boden beschädigt wurde. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell