Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Suhl/Eisfeld (ots)

Am 14.02.2020 um 13:40 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrer eines Pkw VW Golf die Autobahnabfahrt in Eisfeld-Nord. Er hatte die Absicht, auf die Ortsverbindung Eisfeld - Brünn aufzufahren. Hier übersah er die 24-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot, die sich bereits auf der vorfahrtsberechtigten Straße befand. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3500,00 Euro.

