LPI-SHL: Garteneinbruch

Zella-Mehlis (ots)

Ein Laubenbesitzer der Gartenkolonie "Am Alten Postweg" an der Mehrzweckhalle in Zella-Mehlis informierte am Samstag die Suhler Polizei, dass Unbekannte eingebrochen sind. Der Tatzeitraum erstreckt sich vermutlich über die Wintermonate, da der Besitzer länger nicht anwesend war. Die Täter erbeuteten mehrere elektronische Geräte und Werkzeuge, die etwa einen Wert von ca. 700 Euro haben. Weiterhin ist dem Kleingärtner an den aufgebrochenen Türen ein Schaden in Höhe von 250 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl.

