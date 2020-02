Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Suhl, Goldlauter-Heidersbach (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Suhl, Goldlauter, Silbergrund, stellten am Samstagabend mehrere Hebelspuren an Balkon- und Wohnungstür zu ihrer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung fest. Die angegriffenen Türen hielten den vermeintlichen Einbruchsversuchen durch unbekannte Täter stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

