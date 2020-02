Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Zella-Mehlis (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ein nicht umfriedetes Grundstück in der Werner-Ansorg-Straße in Zella-Mehlis und beschädigten einen geparkten Pkw durch mutwilliges Zerkratzen des Lackes an mehreren Stellen. Weiterhin wurde ein an der Hauswand verbauter Wärmefühler einer Heizungsanlage beschädigt. Dem Eigentümer entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von ca. 2600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Suhler Polizei zu melden.

