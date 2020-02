Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruchsversuch in Spielothek

Suhl (ots)

Unbekannte Täter kletterten zunächt an einer Außenwand hoch und versuchten in der Nacht vom Samstag zum Sonntag in eine Suhler Spielothek in der Würzburger Straße durch ein zuvor gewaltsam eingeschlagenes Fenster einzusteigen. In das Objekt gelangten sie nicht. Es entstand ein Schaden am Fenster. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

