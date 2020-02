Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw mutwillig beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag wurde durch bis dato unbekannte Täter in Zella-Mehlis, Feldgasse die Heckscheibe eines geparkten Pkw Kia eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

