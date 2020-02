Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Niedergeschlagen und Bargeld weg - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Bereits am Samstag gegen 23.35 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann in der Mauergasse / Ecke Synagogenweg in Meiningen niedergeschlagen. Die Täter gehörten zu einer Gruppe bestehend aus zwei bis vier Personen, die zwischen 175 und 180 Zentimeter groß, schlank und südländischer Herkunft waren. Der Mann ging zu Boden und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Erst dort bemerkte er, dass ihm Bargeld aus seiner Brieftasche fehlte. Die Kriminalpolizeiinspektion hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die zum Tatzeitpunkt eine Personengruppe wahrgenommen haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

