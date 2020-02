Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Luft abgelassen

Schleusingen (ots)

Eine 47-jährige Frau stellte Donnerstagmorgen ihren PKW in der Nähe des Personaleinganges eines Lebensmittelmarktes in der Suhler Straße in Schleusingen ab. Als sie gegen 13.00 Uhr zurück zum Audi kam, bemerkte sie, dass beide Vorderräder ohne Luft waren. Sie informierte die Polizei und die sah sich gemeinsam mit der Geschädigten das Material der Überwachungskamera durch und konnten eine Person am PKW erkennen. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand.

