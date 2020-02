Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Suhl (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes in einem Einkaufscenter im Suhler Steinweg bemerkte am Donnerstag gegen 13.15 Uhr einen Mann in einer Umkleide, der sich verdächtig benahm. Sie forderte ihn auf, seinen mitgeführten Rucksack zu öffnen und zum Vorschein kamen mehrere Schuhpaare, die dem Geschäft zuzuordnen waren. Die Frau forderte das Diebesgut zurück, was der unbekannte Mann südländischer Herkunft auch tat, jedoch flüchtete er anschließend. In der Umkleidekabine fand die Angestellte noch weitere abgerissene Etiketten. Ob der Mann weitere Dinge entwendete kann nicht gesagt werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

