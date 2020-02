Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgreicher Enkeltrick

Meiningen (ots)

Sie haben es wieder geschafft. Betrügern ist es in Meiningen gelungen, eine Frau derart zu beeinflussen, dass sie sich auf eine Geldübergabe einließ. Doch was war passiert? Ein Mann rief an und gab der Frau gegenüber an, ihr Enkel zu sein. Die Dame glaubte ihm und ihr vermeintlicher Enkel erzählte, dass er in Gotha einen Verkehrsunfall hatte und nun ganz dringend 50.000 Euro für die Versicherung benötigte. Diesem Telefonat am gestrigen Tag folgten noch weitere und schließlich fand gegen 15.00 Uhr vor dem Meininger Klinikum die Übergabe der 50.000 Euro statt. Erst später bemerkte die Frau, dass sie auf Betrüger hereingefallen war und erstattete Anzeige. Lassen Sie sich nie auf derartige Gespräche ein und übergeben Sie weder Kontodaten am Telefon noch Bargeld an ihnen unbekannte Personen. Die Betrüger wollen nur ein - Ihr Erspartes. Informieren Sie in jedem Fall die Polizei.

