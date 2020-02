Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugteile am Unfallort gefunden

Stressenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen den Bedheimer Weg in Stressenhausen in Richtung Stressenhäuser Dorfstraße. In einer Rechtskurve geriet er nach den Spuren zu urteilen ins Schleudern und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Unbekannte stieß an einen Betonpfosten einer Grundstücksumzäunung und beschädigte nicht nur diesen, sondern auch zwei Zaunsfelder. Der Unfallverursacher flüchtete danach unerlaubt. Teile der Stoßstange konnten sichergestellt werden. Diese sind einem älteren BMW zuzuordnen. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie gegen 5.00 Uhr einen lauten Knall gehört hat. Ob es sich dabei um die exakte Unfallzeit handelt, kann nicht gesagt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

