Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garteneinbrüche

Hildburghausen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit vom 05.02.2020, 15.00 Uhr, bis 12.02.2020, 10.30 Uhr, in eine Gartenhütte in der Coburger Straße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten mehrere elektronische Geräte. Während der Anzeigenaufnahme bemerkten die Polizisten einen weiteren Einbruch in das Gartenhaus auf dem Nachbargrundstück. Dort schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe ein, gelangten ins Innere, entwendeten aber nichts. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

