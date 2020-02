Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer flüchtete erfolglos

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen wollten Dienstagabend einen 21-jährigen Radfahrer in der Straße am Stadion in Bad Salzungen kontrollieren, weil der Mann ohne Licht am Rad und mit Handy am Ohr unterwegs war. Als der Radler das Vorhaben bemerkte, trat er in die Pedale und flüchtete über die Fritz-Wagner-Straße in Richtung Pfützbachpark. Die Polizisten konnten den Mann wenig später feststellen. Da er sich nicht ausweisen konnte, nahmen sie ihn mit zur Dienstselle. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel und Utensilien zu deren Konsum, sowie ein Messer und pyrotechnische Erzeugnisse. Der Mann erhält mehrere Anzeigen.

