Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spuren im Schnee gefolgt

Ellingshausen (ots)

Beamte der Meininger Polizei sahen Dienstagabend auf dem Radweg von Obermaßfeld nach Ellingshausen eine in Schlangenlinien führende Radspur im frischen Schnee und folgten dieser. Auf der halben Strecke nach Ellingshausen kamen zu der Radspur Fußspuren hinzu, was darauf schließen ließ, dass der Radler abgestiegen war. Die Polizisten folgten weiter bis zu einer Garage in Ellingshausen. Dort trafen sie auf einen Mann, der sofort angab, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen zu sein. Der 52-Jährige war stark alkoholisiert, was der Test mit einem Ergebnis von 1,61 Promille bestätigte. Aus diesem Grund musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheits im Straßenverkehr.

