LPI-SHL: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr Dienstagabend gegen 22.50 Uhr die Queckgasse in Jüchsen von Queienfeld in Richtung Markt. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksumzäunung. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und hinterließ einen Schaden am Zaun. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

