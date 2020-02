Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenlaubeneinbrüche

Meiningen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Dienstagvormittag insgesamt fünf Gartenlauben der Gartenanlage am Werraufer in der Dammstraße in Meiningen auf. Der oder die Unbekannten entwendeten ersten Erkenntnissen nach nichts, aber verursachten einen Sachschaden von ca. 1.100 Euro. Die Polizei bittet mögliche andere geschädigte Gartenlaubenbesitzer und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

