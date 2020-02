Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geklaut und wiedergefunden

Schmalkalden (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Montag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr ein Mountainbike der Marke "Giant", das im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Schmalkalden mit einem Schloss gesichert abgestellt war. Der 50-jährige Fahrradbesitzer meldete den Diebstahl Dienstagvormittag bei der Meininger Polizei. Gegen 13.00 Uhr kontaktierte er erneut die Beamten der Dienststelle und teilte mit, dass er sein Fahrrad soeben an einem Lebensmittelmarkt an der Steinernen Wiese in Schmalkalden gefunden hat. Es war nicht beschädigt und auch das Schloss befand sich noch am Mountainbike. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

