Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Dienstagnachmittag einen 51-jährigen VW-Fahrer in der Gothaer Straße in Suhl. Er zeigte deutliche Anzeichen für einen Konsum von Drogen, was ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte. Die Recherche im polizeilichen System zeigte zudem, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun mehrere Anzeigen.

