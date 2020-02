Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit geschlichtet

Hildburghausen (ots)

Während der Streifenfahrt bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen am späten Montagabend, dass sich zwei Männer auf dem Nonnenplatz in Hildburghausen stritten. Die Polizisten gingen auf die Streithähne zu und wollten das Streitgespräch schlichten. Gerade in diesem Moment holte einer der beiden, ein 44-jähriger Mann, aus und schlug nach seinem 23-jährigen Kontrahenten. Die Beamten konnten den Treffer verhindern und nahmen den älteren in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell