Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter kletterte in der Zeit vom 27.01.2020 bis Montagvormittag über die Zwischenwand eines Kellers in der Schneekopfstraße in Suhl und gelangte so in einen weiteren Keller. Dort entwendete der oder die Unbekannte Elektrowerkzeuge im Wert von 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

