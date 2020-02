Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto landet im Graben

Suhl (ots)

Ein 19-jähriger VW-Fahrer wollte Montagvormittag (10.02.2020) vorwärts in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Würzburger Straße in Suhl einparken. Dabei verwechselte er eigenen Angaben nach das Gas- und Bremspedal. Der Wagen hüpfte nach vorn, schoss über den Bordstein und blieb hangabwärts an einer Böschung, kurz vor dem Kontakt mit dem dort entlangführenden Gewässer, hängen. Ein Abschleppdienst befreite das Auto aus seiner misslichen Lage. Der junge Mann blieb unverletzt.

