Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Altpapiercontainer brannte

Schmalkalden (ots)

Aus bisher nicht geklärter Ursache brannte Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein Metallcontainer, der auf der Rückseite eines Einkaufscenters in der Kasseler Straße in Schmalkalden abgestellt war. Der Container war mit Altpapier beladen und nur durch den Einsatz der Kameraden der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das Gebäude übergriffen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist und was zum Brand führte muss noch ermittelt werden.

