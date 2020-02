Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Gast

Römhild (ots)

Ein 57-jähriger Mann begab sich Sonntagmorgen in ein Lokal in der Heurichstraße in Römhild und bestellte einen Kaffee. Da nicht sofort auf seinen Wunsch eingegangen wurde, reagierte er ungehalten und begann, zu schimpfen. Danach trank der Mann den mittlerweile gereichten Kaffee, wollte ihn aber nun nicht mehr bezahlen und beleidigte die Angestellte. Er ging hinter den Verkaufstresen und griff die Mitarbeiterin körperlich an. Dabei zog er der 38-jährigen Frau an den Haaren und schubste sie herum. Glücklicherweise rettete die Frau sich in die Küche und alarmierte die Polizei. Diese konnten den 57-Jährigen im Rahmen der Fahndung feststellen und seine Personalien notieren. Er muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten. Die Frau musste aufgrund ihrer Schmerzen im Nackenbereich im Krankenhaus behandelt werden.

