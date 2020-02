Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Containerbrand

Schönbrunn (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Sonntag gegen 21.50 Uhr ein Container auf dem Gelände des Gewürzmuseums in der Neustädter Straße in Schönbrunn. Die Flammen beschädigten die Fassade und einen Wintergarten. Der Schaden betrug mindestens 5.000 Euro. Am Dienstag werden die Ermittler der Suhler Kriminalpolizeiinspektion mit der Brandortuntersuchung beginnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell