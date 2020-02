Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldkassette geklaut und Taxifahrt erschlichen

Suhl (ots)

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Suhler Congress-Centrums beobachtete am Samstagabend zwei Männer, die sich während einer Veranstaltung auffällig verhielten. Sie waren zu Beginn ohne Gepäck unterwegs und als der Sicherheitsdienst sie wenig später wieder sah, trug einer der beiden plötzliche eine weinrote Tasche bei sich. Bei der Kontrolle fand der Mitarbeiter eine Geldkassette samt Inhalt. Diese hatte einer der beiden, ein 50-jähriger Mann, zuvor aus dem Büro des Eventmanagers entwendet. Der Dieb musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und durfte danach zurück in seine Unterkunft. Für die Fahrt auf den Friedberg in Suhl organisierte er sich ein Taxi und gab an der Erstaufnahmeeinrichtung gegenüber dem Taxifahrer an, nur sein Geld holen zu wollen. Der Mann stieg aus, lief in die Unterkunft, kam aber nicht mehr zurück. Eine weitere Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen wurde gefertigt.

