Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen gefunden

Zella-Mehlis (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten Montagnacht einen 40-jährigen Mann in der Hauptstraße in Zella-Mehlis. Er ließ die Polizisten in seine mitgeführten Sachen und in seine Bekleidung schauen. Dabei fanden die Beamten ein Behältnis mit Betäubungsmitteln. Der 40-Jährige muss ich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Drogen wurden sichergestellt.

