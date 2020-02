Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag in ein Bürogebäude in der Ackerstraße in Zella-Mehlis ein. Sie durchsuchten anschließend mehrere Räume von insgesamt zwei dort ansässigen Firmen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 beim Suhler Inspektionsdienst zu melden.

