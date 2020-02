Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennende Duschvorhänge

Suhl (ots)

Unbekannte setzten am Samstagabend die Duschvorhänge einer Gemeinschaftsdusche in den Räumlichkeiten der Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Friedberg in Suhl in Brand. Durch den entstandenen Rauch löste der Brandmelder aus, der schließlich die Feuerwehr alarmierte. Alle Bewohner mussten die Unterkunft verlassen. Die Kameraden brauchten nichts mehr löschen, aber das Objekt wurde belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Suche nach dem Verursacher dauert an.

