Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluss

Trusetal (ots)

Am 08.02.2020 wurde gegen 22.50 Uhr in Trusetal ein Kleinkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Der 39jährige Fahrer konnte keinerlei Dokumente vorweisen. Auf Nachfrage gab er an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv. Darauf wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, das weitere Führen des Fahrzeuges untersagt. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubis erstattet.

