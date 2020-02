Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Rucksacks und anschließender Diebstahl im Media-Markt

Am 07.02.2020, 17:00 Uhr wurde aus einem in Suhl, Senfte abgestellten Transporter ein Rucksack der Fahrzeugführerin entwendet. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Täter führte nicht zu dessen Ergreifung. 18:20 Uhr meldete ein Mitarbeiter des Media-Marktes, Zella-Mehlis einem männlichen Ladendieb. Dieser steckte sich Kopfhörer im Wert von 100 Euro in seine Jackentasche und verließ den Kassenbereich ohne die Ware zu zahlen. Bei der Durchsuchung des Täters und dessen mitgeführten Sachen fiel den Beamten der Rucksack des Täters auf. Hierbei handelte es sich um den an der Senfte entwendeten Rucksack. Der Täter wurde zum Inspektionsdienst Suhl verbracht. In seiner Vernehmung machte der Täter Angaben zum Verbleib der im Rucksack untergebrachten Gegenstände. Diese hatte sich der Täter zuvor im Innenstadtbereich Suhl entledigt. Nach Auffinden der Gegenstände konnten diese der Geschädigten wieder übergeben werden. Gegen den 38 jährigen Täter aus Marokko wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

