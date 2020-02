Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildburghausen (ots)

In der Nacht von Freitag, den 07.02.2020, auf Samstag, den 08.02.2020 besprühten unbekannte Personen mehrere Hauswände in der Innenstadt von Hildburghausen mit grüner Farbe. Die Sachbeschädigungen beinhalten politisch motivierte Inhalte. Unter anderem wurden in unmittelbarer Nähe zum Wahlkreisbüro der AfD Schriftzüge "FCK AFD" aufgesprüht. Als Tatzeit konnte der 08.02.2020 von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr ermittelt werden. Zu dem oder den Tätern konnten bisher keine weiteren Hinweise erlangt werden. Die Graffito wurden im Bereich Puschkinplatz, Untere Marktstraße, Bechergasse und Häfenmarkt angebracht. Der Sachschaden wird zur Zeit auf ca. 5000,00 Euro geschätzt. Um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Hildburghausen wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell