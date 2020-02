Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Untersuchungsergebnis fällt negativ aus

Wasungen (ots)

Mitte Januar erhielt die Meininger Polizei die Information, dass es während einer Veranstaltung im Bereich der Maienluft in Wasungen zu einer gefährlichen Körperverletzung durch K.O.-Tropfen gekommen sei. Die Beamten nahmen sofort die Ermittlungen auf und befragten die 24-jährige Geschädigte, die zwischenzeitlich sogar im Krankenhaus behandelt werden musste. Ihren Angaben nach konsumierte sie im Rahmen der Veranstaltung Alkohol, konnte sich aber nicht mehr vollständig an die Geschehnisse des Abends erinnern. Bei den ärztlichen Untersuchungen konnte Alkohol im Blut nachgewiesen werden, es gab aber sonst keinerlei Hinweise auf andere bewusstseinsbeeinträchtigende Substanzen im Körper der jungen Frau. Somit kann ausgeschlossen werden, dass in diesem Fall K.O.-Tropfen eine Rolle gespielt haben.

