Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Erdwall geprallt

Georgenzell (ots)

Eine 20-jährige Autofahrerein befuhr Donnerstagmittag die Landstraße von Georgenzell nach Rosa. Der Fahrer vor ihr musste seinen PKW verkehrsbedingt abbremsen, was die junge Frau zu spät bemerkte. Sie versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden und lenkte in die Fahrbahnmitte. Dennoch prallte sie gegen den Dacia vor ihr. In der weiteren Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und wurde durch einen Erdwall gestoppt. Die 20-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus und ihr PKW musste abgeschleppt werden.

