Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Meiningen - Kinderwagen aus Keller gestohlen

Meiningen (ots)

Am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 15.00 Uhr öffneten Unbekannte auf unbekannte Art und Weise das Vorhängeschloss zu einem Kellerverschlag im Keller eines Mehrfamilienhauses im Meininger Baumschulenweg und entwendeten daraus einen Kombikinderwagen mit Zubehör und Spielzeug. Nach der Tat verschlossen die Täter den Keller und entfernten sich mit der Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Beutegut geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

