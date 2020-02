Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hämbach - Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Hämbach (ots)

Während einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten Donnerstagnachmittag eine Fahrzeug-Führerin in der Lengsfelder Straße in Hämbach fest, die ohne Fahrerlaubnis fuhr. Diese wurde ihr entzogen und sie war nicht mehr berechtigt, mit ihrem Führerschein aus der Schweiz zu fahren. Die Beamten untersagten der 35-Jährigen Frau die Weiterfahrt und zeigten sie an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell