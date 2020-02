Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bad Liebenstein - Ladendieb mit Haftbefehl

Bad Liebenstein (ots)

Der Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes in der Ruhlaer Straße in Bad Liebenstein erwischte Mittwochmittag einen 32-Jährigen beim Ladendiebstahl. Als der Detektiv den Mann im Ausgangsbereich des Marktes stellte, kam es zum Gerangel zwischen den beiden. Der Dieb schlug um sich und versuchte, zu entkommen. Als die beiden stürzten, verletzte sich der Detektiv. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der polizeibekannte Mann nahm Reißaus, jedoch konnten ihn die Beamten kurze Zeit später in einer Wohnung festnehmen. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor, der gleichzeitig vollstreckt werden konnte. Der Ladendieb kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell