Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Walldorf - Unfallflucht

Walldorf (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer stieß am Mittwoch gegen 6.00 Uhr beim Rückwärtsfahren mit seinem Renault gegen den Stützpfosten eines Wohnblockes in der Melkerser Straße in Walldorf. Am darüber liegenden Balkon sowie am Verursacher-Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer kümmerte sich nicht darum, sondern fuhr einfach weiter. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

