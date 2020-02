Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Helmershausen - Zwei Autos brannten

Helmershausen (ots)

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei über den Brand zweier Fahrzeug informiert. Diese standen seit längerer Zeit auf einer frei zugänglichen Grünfläche am Ortsrand von Helmershausen in Richtung Wohlmuthausen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe aufgenommen, da beides derzeit noch völlig unklar ist. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

